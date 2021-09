[Wideo] „Do 4 roku życia (dzieci) mają poziom świadomości psa” – szokujące i skandaliczne słowa aborcjonisty na stoisku pro-life

Na stoisku pro-life kamera Telewizji Republika zarejestrowała skandaliczne nagranie zwolennika aborcji i nawet eutanazji dzieci. Ten młody człowiek nie dość, że wypowiedział się w sposób skandaliczny, nieetyczny, to jeszcze całkowicie mija się z prawdą. Świadomość 4-letniego dziecka porównał do… świadomości psa.

- Dziecko do około trzeciego, czwartego roku życia ma ten sam poziom świadomości co pies, więc jeżeli psa można uśpić, to dziecka – czemu by nie? - stwierdził młody człowiek.

- Dziecko w łonie matki, znaczy płód w łonie matki, tym bardziej nie ma świadomości - dodał.

Co więcej, jak przekonywał, aborcja, a nawet eutanazja mogłyby być ... naukowo uzasadnione.

‼️To jest skandal🤬🤬🤬 Co on mówi ?!!

Dziecko do 4 roku życia ma samoświadomość psa?? Skoro można uśpić psa to czemu nie dziecko? 😱😱😱 Eutanazja powinna być dozwolona? #Jedziemy pic.twitter.com/gcaYxhQ45d — AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) September 23, 2021

mp/niezalezna.pl, telewizja republika, tvpinfo