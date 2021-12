[Wideo] Eurowizja Junior 2021 – wielki sukces Polki. Zajęła drugie miejsce

Jak dowiadujemy się z mediów, reprezentantka Polski Sara James zajęła w konkursie Eurowizji Junior 2021 drugie miejsce. Do ostatniej chwili w napięciu oczekiwano na końcową liczbę punktów w konkursie.

- Sara Egwu–James to zwyciężczyni czwartej edycji programu The Voice Kids (2021). Na Eurowizji Junior w Paryżu reprezentantka Polski zaśpiewała autorski utwór "Somebody". Jej występ był niezwykle energetyczny! - czytamy na portalu niezalezna.pl.

Emocje rosły z każdą minutą, a na czele tabeli wykonawców i pretendentó do zwycięstwa umacniali się reprezentacji Azerbejdżanu, Armenii, Francji i Polsko.

Po oddaniu głosów przez Hiszpanię to właśnie Polska była na pierwszym miejscu i wyprzedzała o jeden punkt Francję, która wróciła na pierwsze miejsce.

Po zakończeniu głosowania jurorów Polska znajdowała się na drugim miejscu.

Następnie mało miejsce podanie wyników w głosowaniu on-line, w którym Polska otrzymała 102 punkty i znalazła się tuż za Armenią.

Ostatecznie Eurowizję Junior wygrała Armenia, a Polka Sara James zajęła drugie miejsce.

mp/niezalezna.pl