[Wideo, Foto] Tak tonęła „Moskwa”

Do internetu trafiają pierwsze nagrania i zdjęcia z momentu tonięcia rosyjskiego okrętu wojennego "Moskwa". Krążownik został trafiony dwiema ukraińskimi rakietami przeciwokrętowymi i zatonął podczas odholowywania go do portu w Sewastopolu. Na jego pokładzie wybuch pożar, w wyniku którego śmierć poniosła większa część załogi.

Jak wynika ze wstępnych analiz zdjęć i nagrań – pomimo braku potwierdzenia ze strony zarówno Rosji jak i Ukrainy – są to pierwsze materiały ze spektakularnego zatonięcia flagowej jednostki rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Krążownik "Moskwa" zatonął w czwartek 14 kwietnia podczas holowania do portu w Sewastopolu. Według ustaleń niezależnych mediów, katastrofę okrętu miało przeżyć 54 marynarzy z ponad 500—osobowej załogi okrętu.

Wiadomo też, że nie żyje dowódca "Moskwy", Anton Kurpin, który miał wydać rozkaz ostrzelania Wyspy Węży na początku rosyjskiej agredji na Ukrainę.

- Analizę na ten temat przedstawił m.in. ekspert zajmujący się obroną wojskową i okrętami podwodnymi H I Sutton. Swoją analizę przedstawia również serwis zajmujący się tematyką wojskową maritime-executive.com, czy też dziennikarz działający pod pseudonimem OSINTtechnical – czytamy na portalu interia.pl.

***BREAKING*** -> https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire



First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion



First analysis, caveats apply, OSINT pic.twitter.com/b4FbBHsxLo