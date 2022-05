[Wideo] Gmyz o GROTach w ukraińskiej armii: Z dedykacją dla Onetu i autorów paszkwilu

Jeszcze niedawno Onet pisał paszkwile na polskie karabinki GROT. Okazuje się jednak, że żołnierze ukraińscy mają na ten temat całkowicie inne zdanie. - Jak się wydaje Ukraińcy nie znają publikacji Onetu o tym jak wujowy jest Grot i bardzo go sobie chwalą – pisze korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz.

„Flagowy polski karabinek Grot rdzewieje, przegrzewa się, zapiaszczony zacina się, kolba pęka przy uderzeniu, niektóre usterki uniemożliwiają strzelanie – wynika z testów, jakie przeprowadzili eksperci” – można było przeczytać w ubiegłym roku na portalu Onet. Portal należy do koncernu Ringier Axel Springer.

W poście na Twitterze Gmyz zamieszcza filmik, na którym ukraiński żołnierz testuje karabinek GROT i … bardzo go chwali. - Bardzo lekki, leży jak ulał, znakomity – mówi żołnierz.

- Jak się wydaje Ukraińcy nie znają publikacji Onetu o tym jak wujowy jest Grot i bardzo go sobie chwalą. Z dedykacją dla autorów tego paszkwilu Edyty Żemły i Marcina Wyrwała. Proszę o rt bo autorka mnie blokuje, a chcę by to do niej doleciało. Wczoraj musieli odszczekać Abramsy. Czas na Groty [pisownia oryginalna – przyp. Red.] – pisze na Twitterze Gmyz.

mp/twitter/tysol.pl