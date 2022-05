[Wideo] Koncert Bono w kijowskim metrze

„Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił nas, żebyśmy pokazali solidarność wobec ludzi na Ukrainie. Więc to zrobiliśmy – czytamy na Twitterze na profilu zespołu U2.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagarnie lidera U2 – Bono oraz jego kolega z zespołu – The Edge.

Na nagraniu możemy zobaczyć koncert muzyków w metrze w Kijowie. Śpiewają tam razem z ukraińskimi żołnierzami.

– Ludzie na Ukrainie nie walczą tylko o swoją wolność, walczycie także za nas wszystkich, którzy kochamy wolność – powiedział Bono podczas swojego występu.

Kyiv metro. Just the legendary Bono from the band U2 sings with Taras Topola. We are unbreakable. We are invincible. The whole world supports us. Glory to Ukraine! 🇺🇦 #Bono #U2 #StandWithUkraine #Artists pic.twitter.com/7QqoQ1jVtr

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine