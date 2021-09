[Wideo] Łukaszenka: Białystok i Białostoczyzna to białoruskie ziemie

Wczoraj na Białorusi po raz pierwszy świętowano ustanowiony przez Aleksandra Łukaszenkę Dzień Jedności Narodowej. W trakcie obchodów Łukaszenka powiedział m. in., że Białystok i Białostoczyzna to białoruskie ziemie. Reżim Łukaszenki nie wspomina o tym fakcie dlatego, że ceni sobie stosunki z sąsiadami.

Dzień Jedności Narodowej został ustanowiony przez Łukaszenkę w ubiegłym roku po fali protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

Tęskniący za czasami sowieckimi białoruski satrapa ustanowił to święto w rocznicę ataku ZSRR na Polskę. Wówczas polski Instytut Pamięci Narodowej określił to święto mianem "Dnia Jedności Dwóch Totalitaryzmów".

Ponadto warto przypomnieć, że w czasach sowieckich 17 września nie był przesadnie akcentowanym dniem w oficjalnej propagandzie. Czasami wspominano o tej dacie, jak o zjednoczeniu Białoruskiej SRR z Zachodnią Białorusią.

"Powtórzę to, co mówiłem już nie raz: sąsiedzi są nam dani od Boga, tak jak każdemu innemu krajowi. W stosunkach ze wszystkimi dążymy do pokoju i przyjaźni. Nigdy nie patrzyliśmy z zawiścią na cudzy korowaj (rodzaj tradycyjnego obrzędowego pieczywa - red.) albo kawałek ziemi. Wystarczy nam własnego. My nawet nie przypominamy im dzisiaj o tym, że Białystok i Białostoczyzna to białoruskie ziemie. Że Wilno to także białoruskie miasto i ziemie dokoła niego, nie mówimy o tym!" - powiedział Łukaszenka w trakcie oficjalnych obchodów.

A. Łukaszenka o sąsiadach #Białoruś:

"Sąsiedzi są dani od Boga. Ze wszystkimi staramy się żyć w pokoju i przyjaźni. (...) My nawet nie wspominamy o tym, że Białystok i Białostocczyzna to ziemie białoruskie. Podobie Wilno - to też białoruskie miasto" - brawa na sali. pic.twitter.com/pxM2h9yj8t

— Michał Marek (@mic_marek) September 17, 2021

Dziękujemy za tak wspaniałego i miłującego pokój sąsiada!

jkg/kresy24