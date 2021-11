[Wideo] Mocny spot premiera Morawieckigo: Polska dzisiaj broni Europy

– Zwracam się do was, bo Europa – nasz wspólny dom – jest zagrożony. Z oddali te wydarzenia mogą wyglądać jak zwykły kryzys migracyjny. Ale tak nie jest. To jest kryzys polityczny wywołany w specjalnym celu. Tym celem jest – największą od 30 lat, od zakończenia zimnej wojny – destabilizacja sytuacji w Europie – mówi premier Mateusz Morawiecki w specjalnej prezentacji wideo, która ma wzmocnić przekaz jego europejskiego tour. W spocie, który 300POLITYKA publikuje jako pierwsza, znalazły się: sceny z forsowania granicy, prezentacja wideo z zaznaczonymi na czerwono białoruskimi żołnierzami obserwujących szturmowanie granicy, strzałkami tłumaczącymi proceder przerzutu migrantów oraz odgłosami helikopterów i zdjęciami z forsowania granicy. Premier apeluje o solidarność w imieniu Polski oraz trzech państw bałtyckich, które w niedzielę odwiedzi.

– Dziś celem jest Polska, ale jutro to będą Niemcy, Belgia, Francja czy Hiszpania. Taka jest koncepcja organizacji szlaków migracyjnych. Presję Łukaszenki i Putina odczuwa już cała Europa. Każdy z nas płaci za rosnące ceny energii spowodowane drastycznym zmniejszeniem przesyłu gazu do krajów Europy. To dopiero początek. Dyktatorzy się nie zatrzymają – mówi premier.

Premier mówi o polskim zaangażowaniu w obronę wolnego świata: – Chcę Was zapewnić: Polska nie ulegnie szantażowi i zrobi wszystko, by powstrzymać zło zagrażające Europie. Polska przez wieki stała na straży naszego wspólnego domu. Gdy Europie grozili najeźdźcy, tyrani, a później totalitarne dyktatury – zawsze staliśmy w pierwszym szeregu. To była polska solidarność z innymi krajami wolnego świata na długo przed narodzinami Unii Europejskiej i NATO.

Premier Mateusz Morawiecki występuje z apelem do społeczności międzynarodowej: – Apeluję do wszystkich mieszkańców wolnego świata: Polska, Litwa i Łotwa potrzebują dziś waszej solidarności i wsparcia. I chcę teraz podziękować wszystkim, którzy do tej pory poparli nasze działania na granicy z Białorusią. Dziękuję krajom Unii, Komisji Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa oraz USA. Tworzyliśmy sojusze, aby w chwilach próby być razem, a nie oddzielnie. By się wspierać, a nie pozwalać się podzielić.

Wcześniej w sobotę, rzecznik rządu zapowiedział “roadshow” premiera po europejskich stolicach.

– Ocena sytuacji geopolitycznej jest trudna. My potrzebujemy wszelkich działań solidarnościowych dlatego premier Mateusz Morawiecki uda się na serię wizyt w krajach europejskich. W niedzielę spotka się z przedstawicielami Litwy Łotwy i Estonii – powiedział Piotr Müller. Rzecznik rządu stwierdził, iż „musimy wyciągać wnioski z działań Rosji w Gruzji i Krymie”.

mp/300polityka.pl