[Wideo] Moskwa. Ogromny pożar wieżowieca

Jak podają rosyjskie media w Moskwie płonie centrum biznesowe DM Tower. Jest to już kolejny w ostatnim czasie ogromny pożar w Rosji. Do sieci trafiły już nagarnia płonącego kompleksu.

- Czarny dym unosił się z taką siłą, że ludzie z przeciwległych budynków nie mogli nie zauważyć pożaru – czytamy w rosyjskich mediach.

Budynek jest w trakcie budowy, a ratownicy, którzy udali się na miejsce przekazali, że „na miejscu nie było ludzi”.

Jak podaje serwis news.ru, pożar pojawił się na najwyższych piętrach centrum biznesowego, które jest zlokalizowana przy Nabrzeżu Nowodaniłowskim w Moskwie.

Według relacji „Komsomolskiej Prawdy” cytującej przedstawiciel rosyjskiego resortu ds. sytuacji nadzwyczajnych, trwa jeszcze gaszenie pożaru.

🔥Russia is on fire again.



The DM Tower business center is on fire in Moscow. pic.twitter.com/MW5cNMjFL4