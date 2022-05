[Wideo] Nie będziecie Polaków pouczali i nie chcemy tego samego dla Ukrainy – Patryk Jaki ostro w PE

– Dzisiaj, 231 lat później, znów denerwują was wolnościowe aspiracje Polaków i to, że ciągle upominamy się o Ukrainę. I znów z pomocą swoich Polaków, ku uciesze Rosji, wprowadzacie kolejne projekty osłabienia Polski. Dlaczego? Bo chcecie powrotu do biznesów z Rosją – powiedział w Parlamencie Europejskim europoseł Patryk Jaki.

Europosłowie we wtorek debatowali nad sytuacją na Ukrainie, która broni się przed agresją Rosji. Na wniosek europarlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zaplanowano także debatę dotyczącą „stanu praworządności” w Polsce i na Węgrzech.

Głos podczas debaty zabrał Patryk Jaki. Odnosząc się do paradoksalnej sytuacji dotyczącej rzekomego naruszania praworządności w Polsce i na Węgrzech w rocznicę uchwalenia polskiej Konstytucji 3-go Maja, zwrócił uwagę na obłudę i podwójne standardy panujące w Parlamencie Europejskim.

– To charakterystyczne, że atakujecie Polskę akurat w Święto Konstytucji 3 Maja. I to jest wręcz niesamowite, jak historia lubi się powtarzać. Wtedy Zachód przestraszył się, że Polska z nową konstytucją i wolnością, której nie było nigdzie w Europie, będzie coraz silniejsza i postanowił razem z Rosją ją zniszczyć. Oczywiście, z pomocą swoich przekupnych Polaków z Targowicy – stwierdził europoseł Jaki.

– Nie będziecie Polaków pouczali. Polaków, którzy dla Europy stworzyli pierwszą konstytucję. Nie będziecie pouczali, czym jest wolność, czym jest praworządność. To od nas możecie się jej uczyć – podkreślił eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, podkreślił że cele działania PE i Polski są odmienne.

- Wy chcecie, żeby wojna się szybko skończyła, a my chcemy, żeby Ukraina wgrała – powiedział.

mp/twitter