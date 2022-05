[Wideo] Ogromny pożar kontrolowanych przez Kreml magazynów pod Moskwą

Jak potwierdziła agencja TASS, wybuch ogromnego pożaru pod Moskwą został potwierdzony przez ministerstwo spraw nadzwyczajnych Rosji. Na miejscu na nadal działać wiele zastępów straży pożarnej.

Do wybuchu pożaru doszło w nocy z poniedziałku w kompleksie magazynów Atlant Park, które należą do prokremlowskiego wydawnictwa „Proszeszczenie”.

Według niezależnego portalu Nexta, ogień rozprzestrzenił się na powierzchni najmniej 34 tysięcy metrów kwadratowych.



Jest to już kolejny pożar w obiektach kontrolowanych przez Kreml. W poniedziałek odnotowano także wybuch fabryki prochu na Syberii, który jest wykorzystywany m.in. w pociskach do systemów rakietowych wielokrotnego startu Grad i Smiercz oraz do systemów obrony powietrznej. Jak podał portal Mediazona, dwie osoby straciły tam życie.

Pojawia się też coraz więcej informacji, że pożary w rosyjskich obiektach rządowych mają związek z rosyjską agresją na Ukrainę i są dziełem grup dywersyjnych przeciwników wojny z Ukrainą.

There is a large fire at the warehouse of the Pro-Kremlin "Prosveshchenie" publishing house near #Moscow. Almost 34 thousand square meters are burning.



Around midnight a hangar in #Bogorodskoe district, where printed materials were stored, burst into flames. pic.twitter.com/EBlfr7Il26