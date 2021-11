[Wideo] Po tym pytaniu dziennikarza BBC Łukaszenka dosłownie się wściekł i zagroził zakończeniem wywiadu

„Nie masz w sobie krzty rozumu. Ty i twoi mocodawcy” – wykrzyknął do dziennikarza BBC Aleksander Łukaszenka, po tym jak ten zadał mu pytanie dotyczące wyników wyborów prezydenckich na Białoorusi.

Z Łukaszenką rozmawiał brytyjski dziennikarz, korespondent BBC w Moskwie Steve Rosenberg. Opublikował on na swoich mediach społecznościowych fragment wywiadu, którego udzielił stacji białoruski dyktator.

Kiedy Rosenberg spytał Łukaszenkę o wyniki wyborów prezydenckich oraz następujące po tym masowe protesty w wielu miastach Białorusi, Łukaszenka dosłownie się wściekł. Zaczął obrażać dziennikarza i grozić zerwaniem wywiadu.

– Mógłbyś mi wytłumaczyć jedną rzecz? Jeśli twierdzisz, że uzyskałeś 80 proc. głosów w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, to dlaczego tak wielkie tłumy wyszły na ulice Mińska i wielu innych miast, nie w celu pogratulowania Tobie zwycięstwa, ale oskarżając Cię o kradzież ich głosu? To chyba nie ma sensu? – padło pytanie dziennikarza BBC.

– Nie masz w sobie krzty rozumu. Ty i twoi mocodawcy – wykrzyczał Łukaszenka. Zasugerował też, że wyniki wyborów opublikowała Centralna Komisja Wyborcza Białorusi, a on sam nie miał na wyniki żadnego wpływu.

Trying to press Alexander Lukashenko on human rights in Belarus. You can watch a 24-min version of our interview today on @BBCWorld at 0930, 1530 & 1830 GMT. Also here https://t.co/o6hOfVjZN2 Camera/edit @mattgodtv Camera @AntonChicherov Producer @BBCWillVernon @BBCNews pic.twitter.com/d8TQoqsehn