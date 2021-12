[Wideo] Seksafera w TVN. Kuba Wojewódzki kontra Małgorzata Rozenek

Gościem Krzysztofa Stanowskiego na kanale „Hejt Park” był celebryta TVN Kuba Wojewódzki, który zdradził wiele pikantnych szczegółów na temat Małgorzaty Rozenek oraz jej listy „z tym bym się spotkała, z tym nie, z tym bym chciała. Tam byli mężczyźni, którzy mieli partnerki” – mówi Wojewódzki. Opowiada też o „wulgarnych” SMSach, w których Rozenek składała mu niedwuznaczne propozycje.

- Nigdy w życiu bym nie przeprosił Małgorzaty Rozenek za to, co mi robiła albo to, w jaki sposób próbowała się ze mną umówić – powiedział Wojewódzki dodają, że w mediach pojawiały się nieprawdziwe informacje na temat jego procesu z Małgorzatą Rozenek, którego on nie przegrał, a zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane.

- Proces został, znaczy wycofane zostały zarzuty (...) Jedziemy na pierwszą rozprawę. Ze mną jedzie tabun osób, bardzo dużo kobiet związanych z TVN-em, które opowiadały o pewnej liście, o której opowiadała Małgosia, że miała taką listę i sobie odhaczała: z tym bym się spotkała, z tym nie, z tym bym chciała. Tam byli mężczyźni, którzy mieli partnerki – dopowiedział celebryta.

- Ja sobie nie życzyłem, żeby moje służbowe spotkanie z Małgosią Rozenek zamieniło się w jej próbę flirtu ze mną na poziomie dresiarskim. Na poziomie tak nieetycznym, tak niesmacznym, zawierającym propozycje tak wulgarne i prymitywne, że dla beki zostawiłem sobie te SMS-Y. (…) To były jednoznaczne propozycje seksualne i ja mam te SMS-y. Zdeponowałem je u swojego adwokata, który zadbał o to, żeby dostał to adwokat Małgosi. (...) I teraz, jestem w pociągu, i dzwoni adwokat Małgosi do mojego adwokata, że Małgosia wycofuje zarzuty – opowiada dalej Wojewódzki.

mp/youtube - kanał sportowy