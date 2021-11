[Wideo] SG: Białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy

- Białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy – czytamy we wpisie na oficjalnym profilu Straży Granicznej na Twitterze, do które załączono nagranie.

Na nagrani załączonym do wpisu można zobaczyć grupę osób, którym towarzyszy grupa mężczyzn w mundurach. Cała grupa znajduje się na terenie Białorusi tuż przy ogrodzeniu granicznym, gdzie widać graniczny słup z flagą Białorusi.

Białoruskie służby przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy 🇵🇱🇧🇾.#TrzymamyStraż pic.twitter.com/W5ebQq1dpg — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 6, 2021

mp/straż graniczna