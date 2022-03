[WIDEO] Skandal na oscarowej gali. Słynny aktor spoliczkował prowadzącego za żarty o jego żonie

Tegoroczna 94. ceremonia wręczenia uchodzących za prestiżowe oscarowych nagród filmowych niewątpliwie przejdzie do historii w związku ze skandalem jaki się na niej wydarzył.

Przemawiający ze sceny podczas ogłaszania decyzji o nagrodzie w kategorii „najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny” komik Chris Rock pozwolił sobie na żart w kierunku żony znanego amerykańskiego aktora Willa Smitha, Jady Pinkett-Smith.

Rock zdecydował się zażartować z krótko ściętych włosów zmagającej się z uciążliwą chorobą autoimmunologiczną, jaką jest łysienie plackowate, Pinkett-Smith, co spotkało się z wyraźnym niezadowoleniem samej zainteresowanej.

Choć jej słynny mąż początkowo skwitował żart uśmiechem, to jednak po chwili wtargnął na scenę i wymierzył prowadzącemu siarczysty cios w twarz, po czym wrócił na miejsce i już stamtąd dwukrotnie wykrzyczał do Rocka, by ten zostawił jego żonę w spokoju.

