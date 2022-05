[Wideo] "Skur..iona Francja!" - Tak internauci komentują usłużność Francji wobec Rosji

Schwytanie przez ukraińskiego żołnierza rosyjskiego drona Orlan-10 dało możliwość zajrzenia do środka i przyjrzenia się, co znajduje się w jego wnętrzu. Odkrycia Ukraińców mogą co najmniej zadziwiać. Ponadto obnażają wiele kłamstw. Czyich?

Jak dotąd władze Francji zaprzeczały łamaniu unijnych sankcji na dostawy broni do Rosji. Co innego jednak pokazują podzespoły, z jakich zbudowane są rosyjskie drony Orłan-10, które Rosja wykorzystuje podczas napaści na Ukrainę.

- Ukraiński youtuber Pasza Kaszczuk opublikował film, na którym pokazuje demontaż części rosyjskiego drona Orlan-10, wyposażonego w kamerę termowizyjną z matrycą francuskiej firmy Lynred. Co ciekawe, broń wyprodukowano w lutym 2022 r. - czytamy na portalu TVP Info.

W tej wersji drona głównym elementem jest matryca Lynred PICO640-046, która została wyprodukowana przez francuską firmę Lynred. Co ciekawe posiada ona „certyfikat zgodności z normami wojskowymi MIL883, co pozwala na pracę w zakresie temperatur od -40 do +85 stopni Celsjusza i jest objęta 10-letnią gwarancją”. Co więcej, matryca ta umożliwia wykrycie człowieka z odległości około 700 metrów.

Russian Orlan-10 with a French manufactured Lynred PICO 640 gen 2 thermal sensor, reportedly manufactured in February of 2022. pic.twitter.com/qmJPs18Kym — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2022

mp/portal tvp info/gagadget.com