[Wideo] Tusk ciągle nie radzi sobie z Kłeczkiem. Cięta riposta dziennikarza

– Niż ten Pan Kłeczek, ten jeden agent Kurskiego, ten taki agresywny typ, co biega z mikrofonem — mówi do uczstników spotkania na załączonym nagraniu Donald Tusk. Dziennikarz TVP, o któym mowa, znany jest z trudnych i niewygodnych pytań, jakie zadaje liderowi Platformy Obywatelskiej, odkąd ten wrócił z Brukseli do kraju, żeby „naprawiać” Polskę. Kłeczek nie pozostał mu dłużny, a riposta jest godna cytowania.

Do tej wypowiedzi lidera PO odniósł się Miłosz Kłeczek w mediach społecznościowych.

„Ani ze mnie agent, ani agresywny typ jak mówi @donaldtusk Biegam tylko kiedy Pan ucieka przed trudnymi pytaniami. Maratończyka zresztą trudno dogonić. Zapraszam na rozmowę do @tvp_info Wpadnie Pan??” [pisownia oryginalna – red.] – napisał Miłosz Kłeczek na Twitterze.

Ani ze mnie agent, ani agresywny typ jak mówi @donaldtusk Biegam tylko kiedy Pan ucieka przed trudnymi pytaniami. Maratończyka zresztą trudno dogonić 😉 Zapraszam na rozmowę do @tvp_info Wpadnie Pan?? pic.twitter.com/pMaHEtAzfX — Miłosz Kłeczek (@MiloszKleczek) April 25, 2022

mp/twitter