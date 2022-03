[WIDEO] Ukraińska gwiazda futbolu z Cracovii łamiącym się głosem: Oni strzelają do naszych dzieci! Niech spier...... z naszego kraju!

Jeden z najlepszych piłkarzy w dziejach Ukrainy, a zarazem zdecydowanie jeden z najznakomitszych i najbardziej znanych cudzoziemców, jacy kiedykolwiek przyjechali grać w naszej lidze – Jewhen Konoplianka, dosłownie kilkanaście dni temu podpisał kontrakt z Cracovią, dzięki czemu znalazł się w Polsce. Teraz łamiącym się głosem mówi o swojej rodzinie, która próbuje wydostać się z ogarniętej wojną Ukrainy oraz o przerażających zbrodniach na jego narodzie, których dopuszcza się Władimir Putin.

Konoplianka wyrażając wdzięczność zarówno kibicom Cracovii, jak i wszystkim Polakom za wsparcie, które okazują w tym trudnym czasie Ukraińcom, przyznał, że jego „serce nie jest spokojne myśląc o rodzinie i wydarzeniach w kraju” oraz, że w obecnej sytuacji bardzo „trudno jest się skoncentrować na sporcie lub czymkolwiek innym”. „Ludzie porzucili wszystko, co umieją, na czym się znają. Teraz nie jest to ważne” – tłumaczył w rozmowie z MKS Cracovia TV jeden z trzech najlepszych strzelców w całych dziejach reprezentacji niepodległej Ukrainy.

„Na tę chwilę najważniejsze jest ocalenie życia, naszego państwa, naszego wojska, które walczy o nasz kraj. Umierają nasi żołnierze. Umierają nasze dzieci. Umierają nasze rodziny. A oni z jakiegoś powodu przyszli do naszego kraju. I pozwalają sobie na… Dzieci umierają! Nasi rodzice tam są! A oni strzelają po naszych przedszkolach, szkołach, to jest przesada. Kiedy to wszystko się skończy? Dlaczego to wszystko?” – mówił łamiącym się głosem były uczestnik piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 i 2016 roku.

Konoplianka stwierdził również: „Zełeński stawia proste pytanie: dlaczego ty to robisz? Odpowiedzi nie ma. Cały świat czeka. A on (Putin), cieszy się z widoku krwi na ulicach...”. „Wiele chciałbym powiedzieć" - kontynuował były zwycięzca Ligi Europy z hiszpańską Sevillą. "Niech po prostu spier…… z naszego kraju!” - zakończył emocjonalnie swą wypowiedź 86-krotny reprezentant Ukrainy występujący w Cracovii.

📺 Po wczorajszym meczu #CRABBT, porozmawialiśmy z debiutantem - Evgeniim Konoplyanką.



🇺🇦 Zapraszamy do zapoznania się z tym co miał do powiedzenia nasz zawodnik na temat obecnej sytuacji na Ukrainie: — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) March 1, 2022

ren/MKS Cracovia TV