[WIDEO] Warszawa. Brutalny atak na obrońcę życia

Wczoraj na warszawskim Wilanowie doszło do brutalnego ataku na kierowcę furgonetki Fundacji Pro – Prawo do życia.

Na nagraniu udostępnionym przez Fundację Pro-Prawo do życia widać, jak w pewnym momencie do furgonetki podbiega mężczyzna i rzuca kamieniem w boczne okno pojazdu. Następnie otwiera drzwi samochodu i zaczyna szarpać kierowcę, uderzając go dwukrotnie drzwiami i chcąc zniszczyć jego telefon.

Po chwili napastnik oddalił się biegiem z miejsca przestępstwa. Każdy, kto rozpoznaje napastnika proszony jest o kontakt z Policją lub z samą Fundacją.

ren/stronazycia.pl