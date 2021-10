[WIDEO] Wybuch w chińskim laboratorium. Są zabici i ranni

W niedzielne popołudnie doszło do eksplozji w laboratorium na Uniwersytecie Lotnictwa i Astronautyki, znajdującym się w będącej niegdyś stolicą Chin, sześciomilionowej miejscowości Nankin.

Państwowe media poinformowały dziś, że dwie osoby zginęły, a co najmniej dziewięć zostało rannych w wyniku wczorajszego wybuchu na uczelni. Chińskie służby wszczęły już śledztwo w sprawie eksplozji.

💥 2 people were killed and 9 injured in a laboratory explosion at Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Jiangsu province at 15:54 today Oct 24.



