[Wideo] Wybuchy w fabryce amunicji w Rosji

W rosyjskim Dzierżyńsku, w obwodzie niżnonowogrodzkim, doszło do kilku eksplozji w fabryce amunicji im. Swierdłowa. Pożar rozprzestrzenił się na ponad 900 metrów kwadratowych, w wyniku czego zawaliła się część budynku. Są ofiary.

W tej chwili ustalana jest przyczyna incydentu. Rozważane są różne wersje.

To nie pierwszy incydent na tym przedsiębiorstwie, w 2018 roku doszło tu do wybuchu w warsztacie, w którym unieszkodliwiano miny. W rezultacie wybuchł pożar, w którym zginęło sześć osób. W 2020 roku doszło do rozhermetyzowania pojemnika z acetonem, trzy osoby trafiły do szpitala.

Przypomnijmy, kilka dni temu doszło do pożaru w fabryce prochu w obwodzie riazańskim w centrum europejskiej części Rosji, w trakcie którego zginęło 15 pracowników przedsiębiorstwa.

На оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске прогремел взрыв. Информации пока никакой нет. Но наши сторонники сообщают, что у людей выбило окна в домах, а взрывная волна прошла по всему городу pic.twitter.com/XTg7mL7A8H — Навальный | Нижний Новгород (@navalny_nn) June 1, 2019

⚡️ На заводе «Кристалл» есть угроза повторных взрывов. Сейчас эвакуируют близлежащие дома и сотрудников завода pic.twitter.com/TlysxvrSbH — Навальный | Нижний Новгород (@navalny_nn) June 1, 2019

