Wojciech Cejrowski w toalecie powiedział na kogo odda głos: Nie wybierajcie z szamba

Na nagraniu zatytułowanym „Cejrowski w kiblu” podróżnik pochyla się nad zanieczyszczoną muszlą klozetową, sięga do niej i wyjmuje kartkę z nazwiskiem kandydata KO na prezydenta. Zgniata ją i wrzuca z powrotem do muszli, po czym spuszcza wodę.

Czy taki sposób opinii trafia do wyborców? Czy to odpowiedni sposób, w jaki traktuje się wybory prezydenckie w przestrzeni medialnej? Czy znany podróżnik naprawdę musi zniżać się do takiego poziomu? Od lat obserwujemy niski poziom dyskursu politycznego, wydaję się jednak, że powoli osiąga on poziom coraz większego dna.