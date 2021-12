Woreczki materiałowe na każdą okazję

Woreczki materiałowe to praktyczny trend, który zyskuje coraz większe rzesze zwolenników. Nic dziwnego. Te niewielkie gadżety można z powodzeniem wykorzystywać zarówno do wystroju wnętrz, jak i organizacji domu. Skąd ich fenomen? I w jaki sposób można je wykorzystać? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu!

Rodzaje woreczków materiałowych

Woreczki materiałowe mają jedną, wspólną cechę. U góry każdego z nich znajduje się funkcjonalny sznureczek do zamykania, dzięki któremu możemy mieć pewność, że nic z takiego opakowania nie wypadnie. Poza tym w zależności od zastosowania różnią się praktycznie wszystkim: rozmiarem, kolorem, zastosowaniem i materiałem. Jeśli chodzi o ten ostatni, to wyróżniamy:

woreczki z organzy , czyli cienkiej tkaniny wykonanej z przędzy jedwabnej - takie woreczki są przejrzyste, dzięki temu doskonale nadają się do m.in. do przechowywania biżuterii i sukien ślubnych, ale także jako element dekoracyjnych do pakowania upominków;

woreczki lniane , czyli wykonane z biodegradowalnej tkaniny hipoalergicznej - takie woreczki mogą być stosowane przez alergików; wiele osób przechowuje w nich zioła, grzyby i kwiaty, ponieważ doskonale pochłaniają wilgoć;

woreczki jutowe , czyli płócienne - są one niezwykle wytrzymałe i odporne niemalże na każde warunki; możesz przechowywać w nich nawet obuwie;

woreczki bawełniane , czyli wykonane z materiału, który doskonale przepuszcza zapachy - niektórzy używają ich do celów dekoracyjnych, ponieważ można umieścić w nich lawendę lub woski zapachowe; dzięki temu dom będzie przepięknie pachniał;

woreczki satynowe , czyli wykonane z tkaniny o błyszczącej strukturze - ze względu na swój wygląd, często wykorzystywane są jako luksusowe opakowania; możesz przechowywać w nich złotą biżuterię lub wyjątkowe pamiątki;

woreczki welurowe , czyli wykonane z tkaniny o przyjemnym dotyku - te woreczki często wybierane są przez osoby, które cenią sobie fakturę materiału; są stosunkowo wytrzymałe, dlatego możesz w nich przechowywać, co tylko chcesz;

woreczki metaliczne, czyli wykonane z miękkiego, mieniącego się materiału - najczęściej pełnią funkcję dekoracyjną; używane są także jako opakowanie do prezentu.

Jak zorganizować dom z wykorzystaniem woreczków materiałowych?

Woreczki materiałowe pokochają osoby, które cenią sobie porządek. Tego typu akcesoria umożliwią organizację garderoby i biżuterii. Z łatwością przechowasz w nich bieliznę, bransoletki, akcesoria do włosów czy drobiazgi, których nie chcesz się pozbywać, a które aktualnie nie są Ci potrzebne. Woreczki materiałowe doskonale sprawdzają się także do przechowywania sezonowych ubrań. Wystarczy włożyć do nich zimową kurtkę, grubą bluzę lub letnie sandały, szczelnie zamknąć opakowanie i schować gdzieś na dnie szafy. Worek sprawi, że nie garderoba nie ulegnie zniszczeniu ani nie przesiąknie nieprzyjemnymi zapachami. Dzięki temu ubrania i obuwie w kolejnym sezonie będą gotowe do noszenia zaraz po wyciągnięciu z szafy.

Woreczki materiałowe - sposób na piękne wnętrze

Z zalet woreczków materiałowych również skorzystają osoby, które cenią sobie piękne wnętrza. Lniane, bawełniane i jutowe rodzaje świetnie sprawdzą się w domach stylizowanych na wnętrza inspirowane naturą. Mowa o stylu skandynawskim, vintage i boho. Natomiast welurowe, satynowe i metaliczne woreczki będą pasować do wnętrz industrialnych oraz w klimacie glamour.

W takich woreczkach materiałowych można schować pachnącą lawendę lub woski zapachowe, a następnie powiesić w widocznym miejscu. Każdy, kto tylko znajdzie się w ich pobliżu, poczuje miłą woń. Niektórzy takie worki w większych rozmiarach nakładają także na donice. Wyrastające z nich zielone rośliny doskonale komponują się z naturalnymi materiałami.

Woreczki materiałowe to także doskonała dekoracja na święta. Za ich pomocą można m.in. stworzyć personalizowany kalendarz adwentowy. Codzienne otwieranie jednego woreczka wprowadzi wszystkich domowników w bożonarodzeniową atmosferę.

Gdzie znaleźć dobre woreczki materiałowe?

Woreczki materiałowe, ze względu na ich popularność, można znaleźć w wielu sklepach stacjonarnych i internetowych. Jednak znalezienie jakościowego produktu, który będzie służył dłużej niż przez jeden sezon, nie jest łatwe. Producentem, na którego warto zwrócić uwagę, jest Saketos. To marka, która oferuje nie tylko klasyczne woreczki materiałowe, ale także personalizowane modele. Umożliwia stworzenie dowolnego wydruku dostosowanego do preferencji klienta. W dodatku przy dużych zamówieniach hurtowych Saketos udziela znacznych rabatów, dlatego warto zastanowić się nad większymi zakupami.