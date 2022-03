Wspólnie uderzmy w rosyjską cenzurę! Anonymous podpowiada, co zrobić może KAŻDY

Kreml podejmuje wiele starań, aby Rosjanie uwierzyli w jego propagandę na temat „wojskowej operacji” na Ukrainie. Mimo, że zachodnie sankcje odczuwa każdy rosyjski obywatel, prawda o rosyjskich zbrodniach wojennych do wielu wciąż może nie docierać dzięki działaniom rosyjskiego regulatora Internetu i mediów. Polski internauta wpadł jednak na świetny sposób, w jaki zachodni świat może dotrzeć do Rosjan z prawdą i wezwać ich do działania przeciwko reżimowi. Promować go postanowili aktywiści internetowi Anonymous.

Za pośrednictwem jednego ze swoich profili w mediach społecznościowych aktywiści Anonymous dzielą się pomysłem polskiego internauty i apelują o działanie:

- „Wejdź na Mapy Google. Skieruj się do Rosji. Znajdź restaurację lub firmę i napisz recenzję. Pisząc recenzję, wyjaśnij, co dzieje się na Ukrainie”.

Podają też propozycję takiej „oceny”:

- „Еда была отличной! К сожалению, Путин испортил наши аппетиты, вторгшись в Украину. Противостаньте своему диктатору, прекратите убивать невинных людей! Ваше правительство лжет вам. Вставай!”.

Kopiując ten tekst na stronę jakiejś rosyjskiej restauracji poinformujemy jej gości, że: „Jedzenie było wspaniałe! Niestety, Putin zepsuł nam apetyt, najeżdżając Ukrainę. Postawcie się swojemu dyktatorowi, przestańcie zabijać niewinnych ludzi! Wasz rząd Was okłamuje. Wstańcie!”.

Aktywiści apelują też o zostawienie 5-gwiazdkowej oceny, by nie robić krzywdy dotkniętym już sankcjami restauratorom.

- „Chyba że jest to własność państwa rosyjskiego, wtedy nie krępuj się zostawić 1-gwiazdkową ocenę”

- dodają.

Aktywiści internetowi Anonymous natychmiast po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę wypowiedzieli wojnę Władimirowi Putinowi. Wśród ich ostatnich dokonań jest uzyskanie dostępu do bazy danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji. Wcześniej m.in. zablokowali działanie rosyjskich portali propagandowych. Mieli też włamać się do rosyjskich kanałów telewizyjnych, w których nagle można było usłyszeć ukraińską muzykę i zobaczyć symbole narodowe Ukrainy.

‼ Ktoś włamał się do rosyjskich państwowych kanałów TV. Leci na nich ukraińska muzyka i symbole narodowe. 🇺🇦



Internauci podejrzewają, że może to być kolejna akcja grupy hakerskiej #Anonymous, która wypowiedziała Rosji cyberwojnę w związku z atakiem na #Ukrainę

