,,Wygraliśmy i wygramy!''; ,,PiS umocniło demokrację''. Pierwsze komentarze po ogłoszeniu wyników

Prezydent Andrzej Duda odniósł zdecydowanie zwycięstwo w pierwszej turze wyborów prezydenckich. W drugiej turze zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim. Sprawdziliśmy, jak wyniki wyborów komentują politycy czy dziennikarze.

„Jeśli exit polls są właściwe, PAD zdobywa mniej procentowo niż PiS w 2019, Trzaskowski więcej niż wtedy KO. Wyraźna poprawa u Bosaka wobec wyniku Konfederacji. Klęska Biedronia i Kosiniaka-Kamysza”

- napisał na twitterze Łukasz Warzecha, dziennikarz „Do Rzeczy”.

„To będzie fascynująca II tura”

- komentuje Marcin Makowski i dodaje w drugim wpisie:

„Największe zaskoczenie sondażowe in minus - Władysław Kosiniak-Kamysz. Największe in plus - Szymon Hołowni. Bardzo ważne przy przepływie elektoratow w II turze, kluczowa będzie walka o przepływ elektoratów, chyba bardziej niż mobilizacja własnych”.

„Wygraliśmy i wygramy!”

- pisze z kolei Sławomir Cenckiewicz.

Konrad Piasecki napisał:

„Wynik PAD dobry, ale słabszy niż PiS w wyborach parlamentarnych. I nie za bardzo jest skąd wziąć tych ponad 8%. RT lepiej niż KO i lepiej niż wydawało się w końcówce kampanii, ale musiałby zmobilizować i podbić serca wyborców SH i w dużej mierze-KB. Oj, wyrównana to będzie walka”.

„Niech ktoś przytuli Czuchnowskiego ;)”

- pisze na twitterze Wojciech Biedroń.

Kamila Baranowska z „Do Rzeczy” zauważyła natomiast:

„W TVP Info i Polsat News przemówienie PAD, co jest dość oczywiste, bo wygrał I turę i jest urzędującym prezydentem. Tymczasem w TVN24 przemówienie R.Trzaskowskiego #takżetak”.

„Pierwsza tura za nami, a teraz czas na zwycięstwo w całych wyborach! Już dziś Prezydent Andrzej Duda wraca na kampanijny szlak, by rozmawiać i spotykać się z Polakami. Bo #ŁączyNasPolska”

- pisze była premier Beata Szydło.

Dziennikarz "Gazety Polskiej Codziennie" Jacek Liziniewicz zauważył z kolei, że Rafał Trzaskowski "[...] osiągnął najsłabszy procentowy wynik w I turze ze wszystkich kandydatów PO w historii". Dodał też:

"62,9 proc. Polaków zagłosowało. PiS umocniło demokrację".





dam/twitter,Fronda.pl