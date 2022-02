,,Wymiękliście? Zholować was do Rosji?’’. Rosjanom kończy się paliwo

Ta wojna zdecydowanie nie przebiega według planu władcy Kremla. Po kolejnych porażkach w walce teraz Rosjanie mają kolejny problem – kończy się im paliwo. „Wymiękliście?” – pytają Ukraińcy.

W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne nagrania, na których widzimy stojące rosyjskie kolumny, którym zabrakło palia. Jedno z takich nagrań opublikował na Twitterze Daniel Liszkiewicz, kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych TAI.

- „Wymiękliście?”

- pytają Ukraińcy.

- „Paliwa nam zabrakło…”

- odpowiadają Rosjanie.

- „Zholować Was do Rosji?”

- dopytują Ukraińcy.

