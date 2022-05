Wystąpił z literą ,,Z’’ na kostiumie. Rosyjski sportowiec ukarany

Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna ukarała Iwana Kuliaka, który w czasie zawodów Pucharu Świata w gimnastyce stanął na podium w kostiumie z symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanin przez rok nie będzie mógł uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Federację.

Kuliak w marcu zajął trzecie miejsce w ćwiczeniach na poręczach symetrycznych. Pierwsze miejsce zajął Ilja Kowtun z Ukrainy. Rosjanin stanął obok niego na podium w kostiumie z symbolizującą rosyjską napaść na Ukrainę literą Z w miejscu przeznaczonym na godło.

- „Nie obawiałem się konsekwencji. Nie chciałem nikogo skrzywdzić. To Z znaczy po zwycięstwo, po pokój. Ukraińscy sportowcy traktowali nas w brzydki sposób, źle się zachowywali. To oni zaczęli całą tę politykę, ten ruch. Ja tylko wyszedłem i przyczepiłem to do kostiumu już po tym, gdy oni się tak zachowywali”

- tłumaczył się rosyjski sportowiec.

Teraz Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna poinformowała, że Rosjanin został ukarany roczną dyskwalifikacją. Musi też zwrócić swój zdobyty w marcu brązowy medal i nagrodę pieniężną w wysokości 500 franków. Ponadto ma zapłacić 2000 franków za koszty postępowania.

kak/gymnastics.sport, tvp.info