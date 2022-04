,,Wyższy poziom politycznej degeneracji’’. Tuska zapytano o słowa Macrona. Jego odpowiedź szokuje

Prezydent Francji Emmanuel Macron w niezwykle skandaliczny sposób zaatakował wczoraj szefa polskiego rządu, którego nazwał „antysemitą”. Natychmiast z ogromną radością na wypowiedź Macrona zareagował szef PO. Tusk opublikował na Twitterze wpis o „bzdurach, które opowiada premier Morawiecki”. Na tym jednak nie skończył. Do sprawy odniósł się też na konferencji w Bydgoszczy.

Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy Polska razem z krajami bałtyckimi sprzeciwiła się resetowi w relacjach Unia Europejska – Rosja i organizacji szczytu z udziałem Putina w Brukseli, Emmanuel Macron publicznie nazwał premiera Morawieckiego „rusofobem”. Wojna na Ukrainie nie nauczyła francuskiego prezydenta pohamowywania swoich emocji. W opublikowanym wczoraj wywiadzie dla „Le Parisien” stwierdził, że „Premier Mateusz Morawiecki jest prawicowym antysemitą, który zabrania LGBT”. To była jego odpowiedź na apele szefa polskiego rządu o twarde sankcje przeciw Rosji, które Macron próbuje zastąpić „negocjacjami” z Putinem.

Słowa Macrona niezwykle spodobały się Donaldowi Tuskowi.

- „Panie prezydencie, drogi Emmanuelu, żaden przyzwoity Polak nie popiera pani Le Pen, podobnie jak żaden przyzwoity Polak nie popiera Orbana czy Putina. Polacy, w swej przytłaczającej większości są za Europą, Ukrainą i wolnością, niezależnie od bzdur, które opowiada premier Morawiecki”

- zwrócił się lider Platformy Obywatelskiej do Emmanuela Macrona za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mr President, dear Emmanuel, no decent Pole supports Madame le Pen, just like no decent Pole supports Orbán or Putin. Poles, in their overwhelming majority are for Europe, Ukraine and freedom, regardless of the rubbish PM Morawiecki says.