Wyżyny bezczelności! Żyjący w Niemczech Rosjanie... protestują przeciwko przyjmowaniu uchodźców

Zdecydowana większość krajów stara się pomagać ukraińskim uchodźcom, uciekającym przed rozpętaną przez Putina wojną. Prym wiedzie Polska , która wysiłkiem setek tysięcy ludzi stara się zapewnić uchodźcom godne warunki do życia. W Niemczech z kolei mieszkający w tym kraju Rosjanie postanowili... zaprotestować przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.

Wojna trwa już od 17 dni. Od jej rozpoczęcia tj. od 24 lutego, Ukrainę opuściły miliony uchodźców, w przeważającej większości kobiet, dzieci i osób starszych.

Wiele krajów europejskich i światowych przyjmuje uchodźców i proponuje coraz to nowe rozwiązania mające zapewnić im przetrwanie okresu wojny i być może rozpoczęcie życia na terenie UE.

Tymczasem mieszkający w Niemczech Rosjanie postanowili zaprotestować przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy.

O proteście poinformował białoruski opozycyjny kanał Nexta, który od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę jest jednym z głównych źródeł informacji na temat sytuacji na Ukrainie.

#Russians who immigrated to #Germany took to the streets to protest against the acceptance of refugees from #Ukraine



If there are those in #EU who are nostalgic for #Soviet Union it is time to return to their homeland, where there is no more currency and shortage of basic goods. pic.twitter.com/ywKwJpbV7K