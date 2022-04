Wzruszająca scena. Chłopiec z zespołem Downa broni i pociesza Jezusa podczas Drogi Krzyżowej

W sieci krąży piękne i poruszające nagranie z Drogi Krzyżowej w Meksyku. Do aktora odgrywającego rolę Jezusa podchodzi chłopiec z zespołem Downa. Sytuacja miała miejsce kilka lat temu, jednak zdecydowanie warto ją przypomnieć.



Chłopiec z różańcem w ręku towarzyszy Zbawicielowi, broni Go i pociesza.

„Wzruszająca scena. Chłopiec z zespołem Downa - Juan Pablo - z różańcem w ręku towarzyszy i broni Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w Meksyku"- pisze na Twitterze ks. Daniel Wachowiak, który zamieścił filmik. Kiedy jeden z legionistów biczuje Jezusa, chłopiec próbuje ochronić Pana przed ciosami, obejmuje Go, przytula i pociesza.

W Meksyku Wielkanoc obchodzona jest bardzo hucznie i trwa 14 dni. Obchody najważniejszego katolickiego święta dzielą się na Święty Tydzień (Semana Santa) oraz Tydzień Paschalny (Semana Pascua) po Zmartwychwstaniu. W większości miast w Wielki Piątek upamiętniający mękę i śmierć Chrystusa odbywają się na ulicach bardzo uroczyste, masowe drogi krzyżowe, będące rekonstrukcją wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Najsłynniejsza meksykańska Droga Krzyżowa odbywa się w dzielnicy Iztapalapa i jest traktowana niezwykle poważnie. Aktor wcielający sie w postać Jezusa musi przez cały rok przygotowywać się do swojej roli. Wymagane jest, aby był chrześcijaninem z Iztapalapy, bardzo silnym fizycznie i psychicznie. Wszystko dlatego, że aktor jest biczowany, a następnie niesie krzyż, który może mierzyć nawet 6 metrów i ważyć ok. 90 kg, by zostać ukrzyżowanym (ręce i nogi nie zostają przebite).

Wzruszająca scena. Chłopiec z zespołem Downa - Juan Pablo - z różańcem w ręku towarzyszy i broni Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek w Meksyku. pic.twitter.com/Y3Ldz0GsZU

— ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) 3 kwietnia 2018

za:Twitter, Fronda.pl