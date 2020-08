Z ostatniej chwili. Potężna eksplozja z Bejrucie

W stolicy Libanu, Bejrucie doszło dzisiaj do potężnej eksplozji. Informację przekazały agencja Reuters i telewizja Al Arabiya. Słychać było bardzo silną eksplozję, a nad miejscem wybuchu unosił się gesty dym.

Na chwilę obecną nie są znane szczegóły zdarzenia ani nie ma informacji o poszkodowanych. Do eksplozji miało dość około godz. 17.00

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU