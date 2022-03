Szojgu: "główne cele operacji specjalnej na Ukrainie zostały zrealizowane"

Z Szojgu rzeczywiście jest coś nie tak. Twierdzi, że celem ruskich była:

- przegrana militarna z mniejszą armią ukraińską

- śmierć 17.000 ruskich najeźdźców

- ponad 25 tys rannych+wziętych do niewoli,

- klęska ekonomiczna, która się zbliża

- wprowadzenie reżimu zamordystycznego w stosunku do własnych obywateli

- zamknięcie 16.000 protestujących Rosjan w więzieniach

- ucieczka ponad 200.000 Rosjan z własnego kraju

- konsolidacja Zachodu wokół siły USA

- wzmocnienie NATO

- obrzydzenie Rosji w świecie

- zniszczona masa sprzętu wojskowego

- ośmieszenie ruskiej armii

- wszczęcie międzynarodowego śledztwa o zbrodnie wojenne dokonywane przez ruskich kryminalistów na ludności cywilnej .

Jeśli to był cel to zdecydowanie został osiągnięty! Dziękujemy, że Szojgu zrobił to własnymi środkami. Gratulujemy sprawności, bo nam zajęłoby to znacznie dłużej. Życzymy konsekwencji przy realizacji kolejnych celów , których skutkiem będzie szybszy upadek Rosji.

Szojgu powinien dostać medal od NATO za tak sprawne osłabienie ruskiej armii.

mp/facebook/maciej bienert