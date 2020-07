Zaczęło się! Jazda bez trzymanki totalnej opozycji ! Siemoniak: Ktoś celowo próbował obniżyć możliwość głosowania za granicą

Siemoniak zapowiada protesty wyborcze. Nie pamiętam takich wyborów prezydenckich, może poza 1995 r., gdzie było aż tyle wątpliwości proceduralnych – powiedział wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Dodał, że trzeba przyjrzeć się wszystkim nieprawidłowościom.

,,Nie pamiętam takich wyborów, może poza 1995 rokiem, gdy było aż tyle wątpliwości proceduralnych’’ —powiedział Siemoniak.

Zaznaczył, że nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów i na razie trzeba się wstrzymać z ich oceną. To co się działo – jego zdaniem – wykraczało poza bałagan organizacyjny, a przy tak niewielkiej różnicy głosów każdy z nich jest ważny.

,,Jest dużo sygnałów o nieprawidłowościach w Polsce i za granicą. Sądzę, że będzie ich bardzo dużo, bo to wykraczało poza bałagan organizacyjny. Wyglądało, jakby ktoś celowo próbował obniżyć możliwość głosowania za granic”—mówił Siemoniak.

Podkreślił też, że tak dobry wynik Rafała Trzaskowskiego, przy tak trudnej i agresywnej kampanii to osobisty sukces kandydata KO. Siemoniak pytany o niedzielne zaproszenie Rafała Trzaskowskiego przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudy do pałacu prezydenckiego w niedzielę wieczorem stwierdził, że to była „gra obliczona na wyciszenie emocji, a wystąpienie Dudy tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów nie było szczere”.

Wiceprzewodniczący zaznaczył, że Trzaskowski chętnie spotka się ze swoim rywalem. Dodał też, że taki wynik „nie daje mandatu partii rządzącej do (…) przykręcania śruby”.

rr, wpolityce.pl, fronda.pl