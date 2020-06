,,Zakonspirowana'' młodzieżówka PO na spotkaniu z prezydentem (Wideo)

26.06.20, 11:30 ,,Zakonspirowana'' młodzieżówka PO na spotkaniu z prezydentem/TT/Jakub Szymczuk

Na finale kampanii wyborczej ilość prowokacji wydaje się przybierać na sile, no i zakonspirowani zwolennicy Platformy Obywatelskiej pojawiają się wśród „zwolenników” ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Do takich zakonspirowanych należą przedstawiciele młodzieżówki Platformy Obywatelskiej.

Jakub Szymczuk to fotograf prezydenta, który umieścił zdjęcia z takich prób zakonspirowania się i przedostania do zrobienia selfie z Andrzejem Dudą. No bo jak wygra, to będzie się czym pochwalić. Taka podwójna ta moralność z tamtej strony.

Na swoim profilu na Twitterze Szymczuk napisał:

Młodzi „Demokraci” są wśród nas ;) Wszyscy zadają te same niby podchwytliwe pytania, wychodzą niby ze straganów, niby zrobić selfie - widać, że poszły rozkazy z centrali. A prezydent Andrzej Duda spokojnie rozmawia, odpowiada

Takie podszywanie się pod zwolenników obecnego prezydenta skomentowali też internauci.

Mlodzi „Demokraci” są wśród nas ;) Wszyscy zadają te same niby podchwytliwe pytania, wychodzą niby ze straganów, niby zrobić selfie - widać, że poszły rozkazy z centrali 🤡 A PAD spokojnie rozmawia, odpowiada. pic.twitter.com/6xkJ7l8WTq — Jakub Szymczuk (@jakub_szymczuk) June 26, 2020

Mistrzyni konspiracji. Żodyn by się nie zorientował. Żodyn. https://t.co/UixCG6stBr — Piotr Pałka (@ppalka) June 26, 2020

Dla wszystkich jest miejsce i czas podczas spotkań Prezydenta Polskich Spraw @AndrzejDuda. Witamy również młodzieżówkę Platformy z „Młodych Demokratów” ✌️😃 https://t.co/lp7rDLXyQr pic.twitter.com/kPxCjWsvWX — Marcin Czapliński (@czaplinskiii) June 26, 2020

mp/twitter