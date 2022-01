Zamiecie śnieżne, burze, silny wiatr… Meteorolodzy nie mają dobrych wieści dla Polaków

W najbliższych dniach możemy spodziewać się w całym kraju niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Dzisiejszej nocy zaczną obowiązywać alerty pierwszego i drugiego stopnia związane z porywistym wiatrem, który będzie nam towarzyszył do wtorku. Najgroźniejsze prognozy dotyczą północy i wschodu kraju, gdzie prędkość wiatru może sięgać nawet 100 km/h.

- „Niż spowoduje, że w Polsce będziemy mieli silne porywy, szczególnie niebezpiecznie będzie na północy, tam nawet powyżej 100 km/h”

- powiedział portalowi tvp.info rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W górach meteorolodzy zapowiadają zawieje i zamiecie śnieżne.

Podobnie będzie wyglądało w poniedziałek.

- „Porywy już nie tylko na Pomorzu, ale i w centrum kraju, do 100 km/h. Podobnie będzie na wschodzie kraju. W górach nawet do 120 km/h”

- wskazuje rozmówca tvp.info.

Spodziewać się można też opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a wieczorem opadów śniegu. W wielu miejscach kraju mogą też wystąpić burze, którym towarzyszyć będą zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z poniedziałku na wtorek meteorolodzy spodziewają się opadów śniegu do 7 cm. Z każdą godziną natomiast będzie coraz mniej wiało.

- „Szczególnie niebezpieczna sytuacja będzie dzisiaj w nocy, w poniedziałek i w nocy z poniedziałku na wtorek. Później będzie się uspokajało. Oznacza to ponad dobę niebezpiecznego czasu, gdzie będziemy mieli silne porywy, zamiecie i zawieje śnieżne, ograniczenie widzialności. Te wyładowania atmosferyczne także będą niebezpieczna. Taka sytuacja jest rzadka, ale nie jest to anormalne zjawisko. To pokazuje, jak dynamiczna pogoda jest w Polsce”

- wyjaśnia Grzegorz Walijewski.

kak/tvp.info.pl