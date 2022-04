Żaryn do Reutersa: Udostępniacie rosyjskie, dezinformacyjne g***o!

„Siergiej Naryszkin kontynuuje operację informacyjną przeciwko Polsce i USA” – przekazał na Twitterze rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn. Odniósł się tym samym do kłamliwych insynuacji szefa rosyjskiej agencji wywiadu, zdaniem którego Polska i USA mają szykować „polską aneksję zachodniej Ukrainy”.

Jak dalej dodał Żaryn:

„Kłamstwa dotyczące rzekomych planów ataku Polski na zachodnią Ukrainę są powtarzane od kilku lat. W sposób szczególny kampania została zintensyfikowana po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. W oczernianie Polski włączają się najwyżsi urzędnicy Kremla”.

Podkreślił też, że cel takich działań jest jasny – wzbudzenie nieufności między Polską i Ukrainą oraz rozbijanie współpracy polsko-ukraińskiej. Chodzi również o ukazanie Zachodu jako rzekomo agresywnego wobec Rosji, Polski z kolei – jako „podżegacza wojennego”.

W kolejnym wpisie Żaryn ostro skrytykował też podejście agencji Reutera, która opublikował depeszę z wypowiedzią Naryszkina:

„Reuters, udostępniacie rosyjskie dezinformacyjne g*wno bez żadnego komentarza”.

Zaapelował o zaktualizowanie tekstu, ponieważ podobne kłamstwa na temat rzekomych planów Polski powtarzane są przez Rosję od lat.

. @Reuters, you're sharing Russian disinformation crap without any comment.



The lies about Poland's alleged plans to attack western Ukraine have been repeated for several years.



Please, do your homework and update your piece. Here's short background

⬇️https://t.co/U3vjjrbHiG pic.twitter.com/YpYbocRjxW