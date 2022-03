Zełenski apeluje do Żydów: Dziś nie wolno być neutralnym. Z milczenia rodzi się nazizm

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który sam ma żydowskie korzenie, zaapelował do wszystkich Żydów na świecie, by nie milczeli w obliczu zbrodniczej napaści na Ukrainę, bo sami kiedyś doświadczyli milczenia innych wobec własnej tragedii.

„Nie można dziś pozostawać neutralnym” - oświadczył podczas swego dzisiejszego przemówienia Zełenski i dodał, że nawet „neutralna Szwajcaria poparła sankcje UE”. „To na co czekają inne państwa?” – pytał ukraiński przywódca, przekonując: „Teraz nie można pozostawać neutralnym”.

Nawiązując do wczorajszego ataku Rosjan na kijowską wieżę telewizyjną, znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie Babiego Jaru, będącego miejscem pamięci masowych mordów dokonywanych na Żydach przez Niemców podczas II wojny światowej, Zełenski postanowił zaapelować do narodu żydowskiego. „Zwracam się teraz do wszystkich Żydów świata. To bardzo ważne, żebyście wy, miliony Żydów na całym świecie, nie milczeli. Bo z milczenia rodzi się nazizm” – powiedział prezydent Ukrainy.

ren/PAP