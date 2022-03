Zełenski oskarżony przez izraelskiego posła o … negowanie Holokaustu

„Rosjanie posługują się terminologią partii nazistowskiej (…) i teraz na Kremlu otwarcie mówią o ostatecznym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej” – powiedział w swoim przemówieniu do władz Izraela prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Taka wypowiedź ukraińskiego prezydenta nie spodobała się jednemu z tamtejszych posłów, ponieważ „porównanie zwyczajnej wojny do zagłady Żydów to zniekształcanie historii” – podaje portal wpolityce.pl, cytując Juwala Sztejnica z prawicowego Likudu.

Przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego spotkało się z nieprzychylnymi komentarzami zarówno wśród polityków Izraela jak też tamtejszych mediów.

„To rozpaczliwa próba utrzymania swojego kraju na pierwszych stronach gazet” – napisał „Haarec” o przemówieniu Zełenskiego w Knesecie.

„Gdyby przemówienie Zełenskiego zostało wygłoszone w normalnych czasach, powiedziano by, że balansuje on na granicy negowania Holokaustu (…) Wojna jest zawsze straszna, ostrzały i okupacja są potworne dla narodu ukraińskiego, ale jakiekolwiek porównanie zwyczajnej wojny, jakkolwiek by była trudna, do zagłady milionów Żydów w komorach gazowych w ramach ostatecznego rozwiązania jest kompletnym zniekształceniem historii — pisze dziennik „Israel Hajom” cytujący Juwala Sztejnica z prawicowego Likudu.

Prezydent Ukrainy zwracając się do członków Knesetu ostro skrytykował Izrael za brak konkretnego wsparcia dla Ukrainy.

„Czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie potężnych sankcji na Rosję, czemu nie wywrzecie presji na rosyjski biznes. Tak czy inaczej, wybór należy do was, bracia i siostry, a odpowiedź obciąża wasze sumienia” — powiedział Wołodymyr Zełenski.





mp/pap/wpolityce.pl