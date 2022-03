Zełenski: Polska we wszystkim nam pomaga

W czasie popołudniowej konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kolejny raz mówił o pomocy ze strony Polski, wskazując na ważną rolę prezydenta Andrzeja Dudy. „Polska we wszystkim nam pomaga, jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi” – ocenił.

Przywódca Ukrainy mówił o współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą.

- „Z Andrzejem mamy wspaniałe relacje, codziennie z nim rozmawiamy. To jeden z tych liderów, z którym mam takie relacje. On do mnie dzwoni, pyta, w czym możemy pomóc, bo jeszcze mamy krew, możemy z Agatą przekazać dla rannych”

- mówił Zełenski.

- „Mówię, dziękuje, zaczekaj chwilę, równolegle dzwonię do naszych wojskowych i mówię, że dzwoni prezydent RP i mówi, że jest potrzebna krew. Mówię, tak Andrzej, bierzemy, jest potrzeba. Zobaczcie, jak się zmienił ten świat. (…) to jest siła, jesteśmy bardzo bliscy, Polska we wszystkim nam pomaga, jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi”

- dodawał.

kak/wPolityce.pl