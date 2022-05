Zełenski: Rosjanie wciąż marzą, by wolność w Europie zniknęła

„Wierzę, że tak jak teraz zwracam się do waszych ludzi, kiedy obchodzicie rocznicę wyzwolenia waszego kraju, wasi przedstawiciele zwrócą się do narodu ukraińskiego, gdy my będziemy obchodzić rocznicę naszego pokoju” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu skierowanym do narodu duńskiego.

Słowa te wygłosił w rocznicę wyzwolenia Danii z rąk nazistów. Zełenski przypomniał swoje wystąpienie skierowane do Duńczyków w 34, dniu inwazji Rosji na Ukrainę. Mówił wówczas o użyciu przez Rosję 1370 pocisków przeciwko Ukrainie. Dziś – mówił Zełenski – to już 1993 pociski.

„Wyobraźcie sobie, ile żyć zabrali. Większość z tych pocisków trafiała w cele niemilitarne”

- mówił dalej ukraiński prezydent.

Dalej wyliczał, że od 29 marca do dziś liczba zniszczonych placówek oświatowych wzrosła z 773 do 1584. To między innymi przedszkola oraz szkoły. Mówiąc o celach Rosji, Zełenski wskazał, że marzy ona o zdobyciu Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Dodał, że marzeniem Rosji jest aby wolność w Europie zniknęła.

„Ale ich marzenia nie mogą się spełnić. Marzenie o pokoju musi się spełnić. Nasze i Wasze marzenie”

- powiedział prezydent Ukrainy.

dam/PAP,polskieradio24.pl