Żenada. Jachira i jej hasło z błędem ortograficznym

Tak zwana opozycja albo jak kto woli opozycja totalna nie umiała i nie umie zachować się z klasą. W sejmie i przed zrobili dzisiaj coś w rodzaju hucpy. Gorący czas zaprzysiężenia, więc i uwagę chcieli na siebie zwrócić i może przyciągnąć kogoś do swoich dziwactw i braku klasy.

W takich sytuacjach nie zawiodła ich oczywiście posłanka Klaudia Jachira, która nawet jednowyrazowe hasło napisała z błędem ortograficznym.

No cóż … jej krytyczny stosunek do opozycji w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej uznać chyba należy jako wypadek przy pracy. Opamiętała się i wróciła do standardów klubu, który reprezentuje.

W sumie wyborcy opozycji nie muszą przecież pisać bez błędów ortograficznych, no bo po co im ortografia? Do wywieszania flag LBGT, a ostatnio tylko to potrafią, w ogóle im się to nie przyda.

Oto posłannica ze szmatą. W dodatku z błędem. Jak dużo nie trzeba żeby zrobić z siebie takie dno.😑😑😑 pic.twitter.com/uQuX5Ns6AN — Mariusz Karbowiak (@M_Karbowiak) August 6, 2020

mp/twitter