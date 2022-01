Zeznania dezertera. Białoruś chce pozwać Polskę do Trybunału w Hadze. Ma poparcie Rosji

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na doniesienia białoruskich mediów, które zapowiadają złożenie przez Białoruś pozwu przeciwko Polsce do Trybunału w Hadze. Podstawą do tego kroku mają być dla reżimu Aleksandra Łukaszenki zeznania Emila Cz., byłego żołnierza, który w grudniu zdezerterował na Białoruś.

- „Media białoruskie informują o przygotowywaniu pozwu przeciwko Polsce do Trybunału w Hadze. Powodem działań przeciwko Polsce mają być rewelacje Emila Cz., dezertera, który uciekł na Białoruś. Od chwili przejścia na stronę białoruską opowiada on w mediach insynuacje dot. rzekomych zbrodni popełnianych przez Polaków. Opowieści Emila Cz. stały się podstawą do dalszych ataków informacyjnych przeciwko Polsce. Obecnie, zgodnie z zapowiedzią urzędników Mińska i Moskwy, jego wywiady mają być podstawą do formalnych działań przeciwko Polsce”

- napisał Stanisław Żaryn na Twitterze.

Do swojego wpisu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dołączył wycinki z białoruskich mediów informujących o planach Białorusi wspieranych przez Rosję.

- „Maria Zacharowa, prowadząca stałe działania dezinformacyjne przeciwko Zachodowi, zapowiedziała, że Rosja poprze wnioski Białorusi przeciwko Polsce”

- podkreślił Żaryn.

Nie ma takiego absurdu, którego białoruska propaganda nie byłaby w stanie wykorzystać do prób atakowania Polski. Media białoruskie informują o przygotowywaniu pozwu przeciwko Polsce do Trybunału w Hadze. 1/7 pic.twitter.com/Ln1JeYGkvU — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 7, 2022

