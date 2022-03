Zgwałcona przez obcych kulturowo Ukrainka wraca z Niemiec do Polski

Jak pisze niemiecki „Bild” uciekając przed wojną w swoim ojczystym kraju młoda osiemnastoletnia Ukrainka trafiła do ośrodka dla uchodźców w Niemczech, gdzie została brutalnie zgwałcona przez obcych kulturowo uchodźców, którzy posiadali ukraińskie paszporty.

Do tego zdarzenia doszło na statku hotelowym „Oscar Wilde” zacumowanym w w Düsseldorfie. Jest on wykorzystywany obecnie do kwaterowania uchodźców, a gwałtu na niej mieli dokonać 6 marca Tunezyjczyk i Nigeryjczyk.

„Bild” podaje także, że obaj mogli też posiadać obywatelstwo ukraińskie.

Niemiecka policja badająca sprawę gwałtu będzie też ustalać, w jaki sposób dwaj obcokrajowcy z odmiennych kulturowo regionów świata weszli w posiadanie ukraińskich paszportów.

Jak ustalił „Bild” młoda Ukrainka postanowiła wrócić do Polski, godzi – jak powiedziała – czuje się bezpiecznie.



mp/bild.de/tysol.pl