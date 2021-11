Ziemkiewicz ostro o gen. Różańskim: To rosyjski agent

Gen. Mirosław Różański ponownie wzbudził kontrowersje przekonując na antenie Radia Zet, że polscy żołnierze nie jedli od 3 dni. Zachowanie byłego dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w mocnych słowach skomentował Rafał Ziemkiewicz.

Gen. Mirosław Różański gościł w poniedziałek na antenie Radia ZET, gdzie mówił o sygnałach, wedle których żołnierze strzegący polsko-białoruskiej granicy nie jedli od trzech dni.

- „Dochodzą sygnały, że żołnierze na granicy nie jedli od trzech dni. Nie jest to najlepszy obraz, jeśli armia musi być karmiona przez społeczeństwo”

- mówił wojskowy.

Słowa te w mocnych słowach skomentował Rafał Ziemkiewicz.

- „Przecież ten człowiek jest rosyjskim agentem, co najmniej wpływu, każda jego wypowiedź od lat nie pozostawia co do tego wątpliwości. Powinien zostać postawiony przed sądem, zdegradowany i skazany za zdradę”

- napisał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

