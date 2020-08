Ziobro: Będzie formalna odpowiedź ws. apelu Mijatović. Wstydziłaby się tego, co pisze!

„Pani komisarz wstydziłaby się tego, co pisze. Bo jest tym właśnie obrona agresji, obrona przemocy i zachęta do przemocy w sprawach sporów światopoglądowych” – powiedział dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentując apel komisarz Rady Europy Dunji Mijatović w sprawie aresztowania Michała Sz., ps. „Margot”.

Komisarz Praw Człowieka RE na twitterze napisała:

„Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot z „Stop Bzdurom” aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. 2 miesiące aresztu to bardzo zły znak dla Wolności Słowa i praw osób LGBT w Polsce”.

Minister Ziobro poza komentarzem do jej słów zapewnił, że pojawi się także formalna odpowiedź z jego strony:

„Choć sądzę, że na pewno jest też to pole i miejsce dla polskiego MSZ i mam nadzieję, że takie formalne działania będą podjęte”.

dam/PAP,Fronda.pl