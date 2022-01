Ziobro interweniuje u Kaczyńskiego ws. Polskiego Ładu

Ministerstwo sprawiedliwości wysłało do ministerstwa finansów specjalne pismo, w którym zwraca uwagę, że na rozwiązaniach Polskiego Ładu straciło wielu funkcjonariuszy służby więziennej. Pismo miało też trafić na biurko prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś napisał do ministra finansów: „W związku z wejściem w życie reform podatkowych określanych mianem Polskiego Ładu, ponad 2/3 funkcjonariuszy Służby Więziennej, podobnie jak duża część funkcjonariuszy innych służb mundurowych, odnotowała realne zmniejszenie otrzymywanych z tytułu pełnionej służby uposażeń”.

„Dlatego przedkładam propozycje zmian legislacyjnych poprawiających algorytm tzw. ulgi dla klasy średniej, by objęła ona w pełnej wysokości funkcjonariuszy otrzymujących uposażenie do wysokości 12 800 zł brutto" – napisał do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego wiceszef resortu sprawiedliwości.

ren/wp.pl