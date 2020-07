Ziobro ostro do opozycji: To jest ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu

Zbigniew Ziobro jest zdania, że zarzuty opozycji to hipokryzja, zakłamanie i cynizm w pełnej krasie. To jego odpowiedź na wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec niego. Minister Sprawiedliwości przypomniał o sprawie Amber Gold, która obciąża rząd opozycji. Wskazał, że to tak krytykowana przez opozycję Prokuratura wszczęła sprawę w sprawie maseczek i respiratorów. Przypomnijmy, że sejm odrzucił wczoraj wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. Jako zarzut stawiała opozycja polityczność resortu sprawiedliwości.

O sprawach prowadzonych, gdy rządziła opozycja minister tak oceniał: ,,Czego wy chcecie? Macie odrobinę honoru? To nie jest rzeka, to jest morze, to jest ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu”.

Zbigniew Ziobro odpierając zarzuty opozycji wskazywał między innymi na to, że posłowie KO zakłamują rzeczywistość, jeżeli chodzi o działanie prokuratury np. nie patrząc na skuteczne działania względem mafii i przestępczości gospodarczej. Zbigniew Ziobro podkreślił, że działania obecne są zdecydowanie inne, a co za tym idzie lepsze niż to co miało miejsce w czasach rządów PO-PSL.

Minister odwołał się także do głośnej kwestii ułaskawienia przez prezydenta. Jego zdaniem to jak przedstawiła to opozycja to wielki skandal. Zbigniew Ziobro mówił też o działaniach opozycji:

,,To pokazuje wasze prawdziwe oblicze, waszą prawdziwą twarz, jeśli chodzi o tę troskę, o los ofiar, zwłaszcza o los kobiet. Bo wyście nic albo niewiele robili, żeby ścigać realnie pedofilów – mówił minister, zwracając się do przedstawicieli opozycji.

„To jest ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu” – podkreślał minister w trakcie swojego wystąpienia odpowiadając na zarzuty pod adresem prokuratury".

Rr,tvp.info