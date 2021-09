Źródła rządowe: Moskwa i Mińsk przeszły do ostrzejszego ataku na nasze granice

Portal wPolityce.pl, powołując się na informatorów z wewnątrz rządu RP, przywołuje ich opinie opisujące brutalizację i zaostrzenie ataków na polską granicę, jakich dopuszczać się mają za pomocą nielegalnych islamskich migrantów reżimy Rosji i Białorusi.

„Służby mają informacje wskazujące na możliwość dążenia do celowego spowodowania śmierci oszukanych, zdesperowanych ludzi” – przekonują rządowi informatorzy, mówiąc o ostatnich wydarzeniach, gdy na granicy polsko-białoruskiej znaleziono zwłoki trzech osób, które najprawdopodobniej próbowały nielegalnie przekroczyć granicę Rzeczpospolitej.

„Mamy do czynienia z nową, ostrzejszą fazą ataku. Widać dążenie do eskalacji, zarówno bezpośrednio, fizycznie na granicy, jak i w przekazie medialnym. Odczytujemy to jako próbę przeniesienia konfliktu na poziom jeszcze bardziej brutalny. W Mińsku i Moskwie wprowadzając nową narrację liczą na sojuszników w Polsce, celem jest destabilizacja sytuacji wewnętrznej na fali współczucia dla tragedii ludzkiej” – stwierdził jeden z rozmówców.

ren/wpolityce.pl