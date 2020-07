Żydowscy historycy mają dosyć kłamstw Grabowskiego?

Zdaje się, że Centrum Badań nad Zagładą Żydów nareszcie poznało się na kłamstwach prof. Jana Grabowskiego. Na Twitterze pojawiają się informacje, z których wynika, że w Centrum wybuchł bunt przeciw historykowi. Badacze odcinają się od jego kłamliwych tez, jakoby Polacy zamordowali 200 tys. Żydów.

- „Ponad miesiąc temu historyk Jan Grabowski zmuszony został do przyznania, że rozpowszechniana przez niego liczba 200 tysięcy Żydów, którzy mieli zginąć z rąk Polaków, to wyłącznie efekt jego prywatnych szacunków. Z kolei na początku marca okazało się, że inne twierdzenie Grabowskiego, jakoby w Polsce ocalało nie więcej niż 50 tysięcy Żydów, jest efektem błędnego przypisu w jego książce. Za to teraz Grabowski zaprzecza, że kiedykolwiek mówił o 200 tysiącach Żydów zamordowanych przez Polaków” – pisał w marcu 2018 roku Konrad Kołodziejski w portalu wPolityce.pl

Teraz w Internecie pojawiają się informacje o tym, że w Centrum Badań nad Zagładą Żydów wybuchł bunt przeciw Janowi Grabowskiemu:

- „Dzieje się coś bardzo dziwnego. @lkwarzecha pisze, że w @Centrum_Badan wybuchł bunt przeciwko Janowi Grabowskiemu. Badacze odcięli się od jego hoaxa o 200k. Ludzie potwierdzają - podobno odszedł skłócony ze wszystkimi, w tle jest jakiś list jego kolegów do @yadvashem. Ktoś? Coś?” – napisał Jakub Kumach, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji.

Dzieje się coś bardzo dziwnego. @lkwarzecha pisze, że w @Centrum_Badan wybuchł bunt przeciwko Janowi Grabowskiemu. Badacze odcięli się od jego hoaxa o 200k. Ludzie potwierdzają - podobno odszedł skłócony ze wszystkimi, w tle jest jakiś list jego kolegów do @yadvashem . Ktoś? Coś? https://t.co/6Z2tjk2Ess — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) June 30, 2020

Dzieje się. Wiewiórki mówią, że radykalizm Grabowskiego jest nie w smak bardziej umiarkowanym.

Jednak moim zdaniem kilka pytań Reduty do władz PAN dotyczących finansowania projektów ma tu swoje znaczenie. — Maciej Świrski (@Maciej_Swirski) June 30, 2020

Słyszałem też. Ponoć prof. Grabowski - usłyszawszy od innych badaczy @Centrum_Badan zarzut, że upowszechniana przezeń liczba 200 tys. Żydów, którzy mieli zginąć z powodu Polaków w czasie niemieckiej okupacji, nie ma potwierdzenia źródłowego - odsądził ich od cnoty, czci i wiary. — Łukasz Adamski (@LukaszAdamskiPL) June 30, 2020

Ciekawe. Jan Grabowski stał się już chyba niewiarygodny nawet dla własnego środowiska. https://t.co/L3EhEkxcnK — Konrad Kołodziejski (@Kolodziejski_) July 1, 2020

kak/wPolityce.pl, Twitter