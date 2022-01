Żydzi przewerbowali pełnomocnika rządu ds. kontaktów z diasporą żydowską?

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odwołał Jarosława Nowaka z funkcji pełnomocnika rządu ds. kontaktów z diasporą żydowską. Wcześniej Nowak krytykował politykę rządu i przekonywał, że Polska będzie musiała „coś zrobić” z żydowskimi roszczeniami.

- „Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau podjął 8 stycznia 2022 roku decyzję o odwołaniu p. Jarosława Nowaka z zajmowanego stanowiska”

- przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Wcześniej ogromne kontrowersje wzbudził wywiad, jakiego Jarosław Nowak udzielił żydowskiej gazecie „Jewish News”. Stanowczo skrytykował w nim politykę Prawa i Sprawiedliwości wobec Żydów. Mówił o nowelizacji ustawy o IPN, która ma służyć zwalczaniu obecnego na Zachodzie określenia „polskie obozy koncentracyjne”.

- „Poprawki w prawie IPN, które dotyczą badań historyków, to jedna z najgłupszych poprawek, jakie kiedykolwiek pojawiły się w prawie”

- stwierdził polski dyplomata.

Były już pełnomocnik rządu ds. kontaktów z diasporą żydowską odniósł się też do kwestii reparacji.

- „Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że problem polega na tym, że my Polacy, a nie rząd, nie wiemy dokładnie, co jest dobre, a co złe”

- stwierdził.

- „Z perspektywy kogoś, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, wydaje się to dość oczywiste: po prostu zwróćcie mienie”

- dodał.

Nowak zapewnił jednak, że ostatecznie sprawa będzie musiała zostać jakoś rozwiązana.

- „Myślę, że w pewnym momencie Polska naprawdę będzie musiała dojść do wniosku, że musimy coś z tym zrobić”

- powiedział.

Jarosław Nowak jest od lat 80. XX wieku zaangażowany w dialog polsko-żydowski. Funkcję pełnomocnika rządu ds. kontaktów z diasporą żydowską objął 6 lipca 2021 roku.

kak/jewishnews.co.uk, Onet.pl