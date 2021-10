Abp Gądecki: Nasze państwo to arena nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie

Przewodniczący Episkopatu Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, dokonał wczoraj w kaliskim Sanktuarium Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Zauważył również, że „żyjemy obecnie w Polsce w czasach kryzysu”. „Św. Józefa możemy nazwać patronem czasów kryzysu. Został on postawiony w trudnych sytuacjach i sprostał im” – powiedział arcybiskup Gądecki.

„Pragniemy, aby św. Józef opiekował się nami w tym trudnym czasie. Chcemy go zaprosić do naszego życia osobistego, naszych rodzin, ojczyzny i Kościoła w Polsce. Chcemy prosić, aby był naszym przewodnikiem, aby pomógł nam odczytywać wolę Bożą. Dzisiaj chcemy prosić go, aby za nami orędował i uczyć się od niego życia oddanego Bogu i bliźnim” – dodał natomiast kaliski biskup Damian Bryl.

W wygłoszonej homilii abp Stanisław Gądecki podkreślił, że „Józef uczy nas Bożej logiki, która przypomina nam, że miłość to nie tylko uczucie ani krótka chwila, ale decyzja na całe życie. Małżeństwo to coś więcej jak wspólne zamieszkanie partnerów seksualnych. Tylko bycie bezinteresownym darem dla drugiej osoby może dać każdemu poczucie spełnienia i szczęścia”.

„Żyjemy obecnie w Polsce w czasach kryzysu. Brakuje nam scalającej idei państwa. Nie ma spoiwa łączącego wszystkich Polaków bez względu na poglądy, wiarę i inne różnice. Nie ma rzetelnej – pozbawionej uwikłań w partyjne zależności – kontroli. Zabrakło jednoczącej siły sprawczej. Nasze państwo to arena nieustających igrzysk prowadzonych przez zwalczające się partie” – diagnozował metropolita poznański.

Po komunii św. abp Gądecki przed cudownym obrazem św. Józefa, a w obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Salvatore Pennacchio, bp Damiana Bryla oraz kustosza sanktuarium ks. prał. Jacka Ploty, dokonał aktu Zawierzenia św. Józefowi Narodu i Kościoła w Polsce. Akt ten zaczyna się słowami: „W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!”.

ren/ekai.pl